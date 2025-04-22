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自由和責任

葉宇安（加州，聖馬刁灣畔學校）
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「自由伴隨著責任」是羅斯福的一句名言。根據字典的解釋，「自由是不受阻礙或限制地按照自己的意願行為、言論或思考的權利」，「責任是負責、可靠和值得信賴的義務」。這兩個概念是相互依存的；你擁有的自由愈多，你對自己的選擇就需要付出更多責任。當你行使自由時，你也有道德義務為公共利益做正確的事情。

自由必須在責任的限度內，當給予自由而不要求隨之而來的必要責任時，可能會產生負面後果。比如，孩子還不能開車，父母就不該給他們買車；如果孩子對錢一點價值觀也沒有，父母就不應該隨意地給錢或信用卡。父母要教會孩子與自由相對應的責任，否則可能招致嚴重的後果。

以我為例，今年我將再次參加學校音樂劇的演出，這是我期待的自由，但隨之而來的是許多責任。首先，要參加音樂劇演出，我必須簽署一份合約，我需要保持良好的成績並遵守時間。然而，我不僅要對自己負責，還要對我的團隊成員負責，每個人都相互依賴、密切合作，音樂劇才能成功。

媽媽覺得我已是個大女孩，應該開始負責一點家務，尤其是整理我的房間。除此之外，我要練習鋼琴、打網球，為了爭取時間做喜歡的事，我會盡早完成媽媽的要求，希望不要因為累積而導致我無法自由、放鬆地玩。

因此，接受更多責任時，就展示了處理更多自由的能力。在年輕時養成承擔責任的良好習慣很重要，因為隨著年齡增長，自由和責任將會改變，而無法履行責任將會產生更嚴重的後果。例如開車、上大學、上班，也許還有結婚和成為父母。這些自由需要更多的責任，並且可能產生重大影響。

自由和責任是不可分割的，它們就像一個硬幣的兩面。

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