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媽媽的手
陳思妤（北加州博愛中文學校）
2025-04-18 02:00 ET
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媽媽的手
很厲害
可以煮五碗飯
媽媽的手
可以把行李箱整理完
媽媽的手能把三份作業
看完和改完
媽媽的手
真的太厲害了
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