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媽媽的手

陳思妤（北加州博愛中文學校）
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媽媽的手

很厲害                                                  

可以煮五碗飯

媽媽的手

可以把行李箱整理完

媽媽的手能把三份作業

看完和改完

媽媽的手

真的太厲害了

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