我總是忍不住回想起以前那個暑假，每當我在書桌上寫作業時，樓下總傳來鄰居小朋友們嘻嘻哈哈的歡樂笑聲，特別是在夏天，蟬也出來湊熱鬧，吱吱的叫聲一起應和。那時，總有一縷陽光照在我的書桌上，彷彿是我的檯燈給我增加光亮，但與檯燈不同的是，那一縷陽光暖暖的，照在身上非常暖和，令我不受外界影響，專心做功課。

我從小就想有一個獨自的空間，這個想法就在我上一年級的時候實現了。我有了自己的第一個書桌，它雖然很普通，但讓我非常高興，因為我有了自己的空間。

我把我最喜歡的東西全都擺放在書桌上，或放進書桌的抽屜裡，這樣子我也算是有了自己的隱私空間了。當我坐在書桌上學習，就像有一個保護罩，讓我感到非常安心，連學習都有了動力，就算是弟弟在旁邊看電視，也不會打擾到我。

每當暑假來臨時，老師總是給了很多作業，可是，我並沒有像其他同學一樣，感覺到傷心，而是感到很激動，因為這就像是一個挑戰。我把那些堆積成山的作業一本一本擺在書桌上，從第一本開始寫，寫啊寫啊，時間慢慢地流逝，可是我卻感受不到。當我的朋友叫我去玩時，我看著我的書桌，書桌好像是在提醒我一樣，把這一本作業做完了就下去玩，就可以完成今天的任務了。

當我寫到最後一本作業的時候，我累了，但是我看看我寫的作業，這是我和書桌共同努力了十幾天的結果，一想到這裡，所有的疲憊全都消失了，這一切都是值得的！暑假還有很多時間，我可以用剩下的時間坐在桌子前的椅子上靜靜地看書，讓我的暑期生活更有意義。

現在，我長大了，讀五年級了，但是過去的那些事，總是難以忘記。