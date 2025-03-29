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緬甸軍政府：強震增至1002死亡、2376受傷、30失蹤

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

假如我是⋯

陳美靈（紐約，人力中心中文學校）
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假如我是一名藝術家，我的生活將會是不斷地探索色彩和形式的過程，通過我選擇的媒介與世界進行日常對話。我會努力捕捉日出的瞬間之美、陌生人眼中的原始情感，或我腦海中舞動的抽象概念。

我的工作室將是一所藝術的殿堂，充滿油漆香味和創作的激情，在房間中交織成一首交響樂。插上想像的翅膀，我會努力創作出不僅賞心悅目，而且能引發思考的作品，引發對話並邀請觀眾從不同的角度看世界。

此外，我希望能留下一系列的作品，反映出我體驗生活的獨特視角，證明藝術具有激勵人們奮發努力的力量。

陳子健（紐約，人力中心中文學校）

假如我是一位老師，我會用知識教學生學到更多新的東西，讓他們變得更聰明。我不會只是讓他們死記硬背，而是用有趣的方法，比如講故事、玩遊戲等，讓學習變得更容易。

假如我是老師，我會關心每個學生。不管他們的成績好還是不好，我都會鼓勵他們，讓他們相信自己能進步，我不會因為學生考得不好而批評他。

假如我是老師，我會讓課堂變得有趣。讓大家一起討論、互相學習，讓課堂的學習氛圍更活躍。我會盡可能加強他們對所學知識的理解，並能獨立完成作業。我將為實現自己的願望而努力。

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