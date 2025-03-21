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文化碰撞中的真相

鄭丞勛（伊利諾州）
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最近在中文老師的介紹下，我觀看了電影「別告訴她」。這部電影講述華裔美國女孩比莉回中國探望罹患癌症的奶奶，卻發現家人隱瞞了奶奶的病情，並以婚禮為由讓全家聚在一起。比莉在這樣的文化差異中掙扎，最終對家人的選擇產生深刻的反思。

在電影中，我看到了中國文化與西方文化在面對疾病和死亡時的顯著差異。中國文化往往重視保護長輩的情感，尤其是在涉及重大疾病或死亡的情況下。家人選擇隱瞞奶奶的病情，這一決定是出於對奶奶情感的保護，認為告訴她可能會加重她的痛苦。而西方文化則比較傾向於直接面對疾病和死亡。因此，在這兩種文化中，對於真相的處理方式存在著極大的差異。

如果我的家人得了癌症，我會選擇告訴他們真相，因為每個人都有權知道自己的身體狀況。我相信如果他們知道了真相，可以有更多時間完成自己想做的事情，比如，環遊世界或是處理生活中未完成的事。此外，告訴家人真相也能讓他們有機會提前安排重要的事，例如，如何處理財產或留下遺囑。這樣，我覺得他們能夠過得更加安心，也能在生命的最後階段過得更加充實。

在這裡，我也想到了一個與文化差異相關的現象—「愛面子」。在中國文化中，人們常為保護彼此的感情而隱瞞真相，這樣能避免尷尬或讓對方傷心，例如，當不想參加聚會時，可能會編理由以免讓對方失望。這種行為通常是出於好意，想要維持良好的人際關係，但如果隱瞞的事情很重要，就需要小心，因為這樣可能會對關係造成長期影響。

這部電影讓我開始思考不同文化在面對疾病和死亡時的處理方式，每個文化都有不同的看法，同時也讓我理解不同文化會在面對人生大事時的選擇，我們應該尊重這些差異。

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