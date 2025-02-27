你覺得猴子聰明嗎？今天，我想給你講兩個有趣的故事，然後你來告訴我，你的答案是什麼？

一天晚上，一群猴子在樹林裡嬉戲，玩得不亦樂乎。忽然，一隻小猴子瞥見水面上倒映著一輪明月，頓時驚恐大叫：「不得了啦！月亮掉進水裡了！」聽到小猴子的喊聲，其他猴子紛紛跑過來圍在水邊，一看也跟著驚呼：「是啊！月亮掉進水裡了！」

老猴子聽見騷動，帶著一大群猴子趕來察看，牠眉頭一皺，隨即冷靜地說：「大家別慌，我們一定要想辦法把月亮撈起來！」於是猴子們開始合作「營救」月亮，紛紛爬上樹，一隻接一隻，連成一條長長的「猴子鏈」垂到水面。掛在最下面的小猴子伸手進水中抓啊、撈啊，月亮仍舊靜靜躺在水裡，怎麼也抓不住。正當猴子們忙得不可開交的時候，突然有隻猴子抬起頭，驚訝地喊：「月亮又回到天上了！」

猴子們向夜空望去，果然，月亮依舊高高地掛在天上。牠們面面相覷，疑惑地問：「咦？月亮怎麼這麼快就回去了呢？」

又是一個夏天，猴子們在山上種了一片玉米。經過幾個月的細心照料，到了秋天，金黃色的玉米成熟了，飽滿誘人。猴子們興奮極了，迫不及待地想要把玉米摘回家。

牠們飛快地跑進玉米地，每隻猴子拔起一根玉米後，便直接夾在左腋下，然後又拔起第二根，夾在右腋下。就這樣，牠們一個接一個地拔玉米、夾玉米，沒過多久，整片玉米地就被拔得一乾二淨。猴子們高興地拍了拍手，準備帶著玉米回家。可當牠們回頭一看，卻發現自己手裡只剩下一根玉米，而地上卻散落著滿地的玉米！

「咦？我們的玉米去哪兒了？」猴子們你看我，我看你，滿臉疑惑。牠們這才意識到，原來，每次拔起一根新的玉米，前一根都會掉落，牠們忙活了半天，最後每隻猴子手裡卻只剩下一根玉米。

聽完這兩個故事，你們有答案了嗎？猴子真的聰明又能幹嗎？他們在做事情的時候，有沒有真正動腦筋去思考最好的方法呢？你現在認為他們聰明嗎？