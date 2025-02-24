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守護地球從小事做起

鄭丞勛（伊利諾州）
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氣候變化是我們當今面對的一大挑戰。從空氣污染到溫度上升，這些改變都深深地影響我們的日常生活。同時，世界各地的海平面上升，也威脅許多人。如果我們現在不採取行動，地球的未來可能會陷入危機。

最近，我發現我們的氣溫愈來愈極端。比如，我有一次傍晚出去散步，竟然感覺天氣和中午一樣悶熱。通常這時候天氣應該涼爽許多了，但我還是感覺得到四周的熱氣。此外，我們的降雨量也逐漸增加，而且雨不只愈下愈多，還下得愈來愈激烈。我記得去年六月，我們城市竟然遭遇了一場EF-0級的龍捲風。而在二○二一年的六月，我們鄰近的城市也經歷了一場EF-3龍捲風，有整棟房子因此倒塌。

這些災害與人類活動息息相關。從十八世紀的工業革命開始，人類愈來愈依賴機器，這讓我們可以更快、更有效地生產商品。但在這過程中，我們大量燃燒煤炭和石油，造成空氣中二氧化碳增加，讓地球愈來愈熱。二氧化碳會釋放熱量到四周，讓大氣層變暖。現在，車輛、工廠和發電廠都會排放大量二氧化碳。並且，濫伐森林更加劇了問題：森林減少導致吸收二氧化碳的能力下降。巴西的亞馬遜雨林，每年約有十四億棵樹被砍伐，這片雨林儲存著全球約一千五百至兩千億噸的碳，一旦這些樹木消失，大量的二氧化碳將重新進入空氣中，加速全球暖化

除了砍伐森林，農業、都市化、基礎建設的發展也都會加速地球暖化。因此，我們應該思考如何從自己做起，為環境保護盡一份力。

改變可以從生活中的小事做起。購買食物適量即可，避免浪費，並將廚餘製成肥料；隨手關燈和水龍頭，節約資源；分類回收可再利用物品，減少垃圾。這些簡單的行動，能有效減緩地球暖化。

地球的未來掌握在我們手上，每個小小的動作都可以帶來改變。我們需要一起努力，保護乾淨的空氣、綠油油的樹木和清淨的水。雖然氣候變化是個大挑戰，但只要我們認真行動，就一定能守護這個美麗的家園。從現在開始，為了下一代，讓地球變得更美好吧！

暖化 龍捲風 石油

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