我喜歡千橡中文學校，因為在中文學校能學到很多中國文化，可以找到喜歡說中文的朋友，還能參加學校舉辦的春晚舞蹈表演等等。

在中文學校上課時，我最喜歡的是朗讀課文。用中文朗讀課文時的抑揚頓挫，會激發我多說中文、努力用中文表述的欲望。每次我將平舌音、翹舌音、前鼻音和後鼻音讀到位時，都會得到老師的表揚。此外，我對那些「年的故事」、「西遊記」等中國傳統故事也特別感興趣。

二○二五年是我們千橡中文學校建校五十周年，我希望學校一年比一年更好！

馬瑾萱（加州 ，千橡中文學校）

每個星期六，我都會和朋友一起去千橡中文學校上課。學校的活動很多，我特別喜歡參加這些活動。

每年學校都舉辦運動會，各班會為一年一度的運動會準備海報，各班自定主題，然後大家一起製作，在運動會的開幕式上，校長會宣讀獲獎名單，我和朋友田田做的海報就得過獎。運動會上每個項目比賽前三名也都發獎牌和獎金。

還有學校舉辦的認字比賽、寫字比賽等活動，前幾名也都有獎狀和獎金，而且每年的中國春節 學校和家長會都會給我們每個學校發紅包。在學期結束前的結業式上，獎金數額就更多了。一等獎有三十美元，還有二等獎、三等獎、進步獎、鼓勵獎、才藝獎等等，都有獎金呢！

我喜歡中文學校的活動，這讓我很期盼每個星期六。