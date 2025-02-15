我讀了一篇名為「濫竽充數」的故事：戰國時期的齊宣王很喜歡聽吹竽，每次演出都要由三百人一起演奏，並給予演奏者豐厚的獎勵。

有個南郭先生，他非常想得到那些獎勵，但他不會吹竽。儘管如此，他還是去拜見齊宣王，說自己擅長吹竽，成功加入了演奏隊伍。南郭先生假裝和其他人一樣演奏，享受著獎勵，就這樣過上「濫竽充數」的生活。時間流逝，齊湣王繼位後，他只喜歡聽獨奏，南郭先生知道招遙撞騙的日子混不下去了，只好連夜逃走。

這個故事給我們一個警示：如果你不知道如何做某事，卻靠欺騙來混日子，是不會有好結果的。記得之前讀過一篇文章，說有個目不識丁的地主，請了一位老師教兒子讀書，老師開始教地主兒子寫一、二、三，地主兒子卻跑去告狀說：「爸爸，我都學會了，用不著請老師！」地主聽後就把老師辭了。過幾天，地主想邀請一位姓萬的親戚來家裡做客，讓兒子寫個請柬，他寫了一整天也沒寫完一個萬字。

這個故事也說明了同樣的道理，做人要實事求是，弄虛作假是經不起考驗的，「濫竽充數」最終仍會敗露。所以，我們一定要努力學習，掌握真本領，才能發揮所長。

陳偉濤（紐約，人力中心中文學校）

在「葉公好龍」這個成語故事裡，葉公是一個很愛龍的人，他家裡擺著許多龍的雕像和畫作。每當他談到龍的時候，他的眼睛總是充滿崇拜和熱情。

然而，當真正的龍來到他家的時候，葉公卻被嚇跑了。這個故事揭示了葉公雖然口頭上說喜歡龍，但實際上卻不敢面對真正的龍。

這個故事可以用來反映現實生活中的一些人的心理，有些人表面上表現出對某事物的喜愛，但面對現實情況時卻感到恐懼或不適。這個故事提醒我們，真正的勇氣不是說說，而是敢於面對真正的挑戰。這值得我們去思考，我們在生活中是否有過類似的經歷，我們是否真的敢于面對自己的理想和追求。