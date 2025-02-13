你覺不覺得現在的氣溫愈來愈高了？根據「世界氣象組織（WMO）」的報導，全球的溫度已經在十年内升高了平均華氏一點四八度。去年有大批的回教徒去麥加朝聖時，因為氣溫飆升到華氏一百一十五到一百二十五度，所以有一千多人死亡。根據沙烏地阿拉伯的報導，還有三千人因為中暑而需要治療。這都是全球暖化 的關係，實在是太可怕了。

全球暖化引起了許多災難，有的地方旱災，比如說加州 ，有的地方水災，像佛羅里達。全球暖化不僅讓海平面升高、沙漠增加，它還影響了農作物的生產。加州是最大的受害者，昆蟲因為高溫繁殖的愈來愈多，所以水果和堅果大量減產。還有乾旱使得地中海地區的橄欖收成不好，全球橄欖油的價格跟著上漲。而在義大利 ，大雨造成葡萄發黴腐爛，葡萄酒就欠收。

全球氣候暖化的主要原因是因為人類不斷地在產生氣體排放，包括煤炭、石油 和天然氣。這些會產生很多二氧化碳，而長久以來便開始包裹地球，吸收太陽熱量，並讓全球的氣溫逐漸高升。

亞馬遜 雨林被稱為「地球之肺」，可以消除大氣中變暖的二氧化碳，可是因為巴西的農民大規模地砍伐雨林來種大豆和油棕，這便讓地球加速暖化。

要怎麼做才能改善全球暖化呢？首先，要節省能源，例如：不要買超過自己食量的食物，重複利用物品和回收資源，不穿的衣服或是物品捐給慈善機構，電器在長期不用時，拔掉插頭。另外，可以屋頂上安裝太陽能板，讓電動車取代燃油車等等。

總之，改善全球暖化是我們大家共同的責任。