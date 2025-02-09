今年我學到一句靜思語：「感恩心，是人生溫暖的泉源。」我覺得這句話很有意義。因為我有感恩心，所以我會想到其他人，進一步地，我就可以幫助別人。

五歲時，爸媽帶我報名中文學校。從學注音到中文字，他們花時間陪我複習咬字、發音，到考試。他們跟我一樣辛苦，因此我的中文打下了不錯的基礎。

有一次，英文學校來了一位剛從中國來的學生，在午餐時間因為聽不懂英文，又很想念爸媽，不停哭泣。老師詢問有沒有人能當翻譯？我自告奮勇，告訴她再上兩堂課就放學了，爸爸媽媽會準時接她回家，不用害怕。她才停止哭泣，繼續待在座位上吃完午餐。

我很開心能用我的所學幫助他人，而這多虧有爸媽的陪伴，才能讓學習中文這件事一直持續下去。

此外，我也感恩他們辛苦工作，讓我們每天都有熱騰騰的飯菜可吃、有保暖的衣物可穿、有堅固的房子可住，還有舒適的車可代步。妹妹和我非常幸運！也希望將來能夠報答他們，並幫忙需要幫助的人，讓這個世界保存著因為感恩心帶來的溫暖。

鍾宜庭（紐約，慈濟 人文學校）

我很感恩我的家人。我的家有三個人：媽媽、爸爸，還有姊姊。

媽媽每天做飯給我吃、開車送我上學；爸爸最關心我是否快樂，我不高興的時候，他會說笑話給我聽。我也感謝姊姊，她也讓我覺得很開心，並且陪我玩遊戲。

我非常感謝我的家人，他們一直照顧我，給我最好的生活。

我很愛我的父母，他們讓我感覺生活充滿溫暖與幸福。

遇到任何事情，我不會抱怨，我也要學習如何付出愛，我要照顧好自己，不做傷害自己和他人的事情，這也是一種回饋愛的方式。