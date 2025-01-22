二零二五年的開年對我來說無疑是令人驚嚇的。一切都從一月六日學校開學的那天開始，寒假剛過，我還未調整過來，加州 的大風便席捲而來，樹葉滿天飛舞，枝條到處飄散。當天晚上，我正在寫作業時，家裡突然停電了，雖然只持續了十秒，但當電力恢復後，卻是災難的開端。

那晚，停電再次降臨，弟弟的夜燈和我的電子計時器全熄滅了。窗外的狂風怒號讓我感到害怕，我躺在床上渾身發抖。弟弟熟睡無知，而我卻深刻體會到了黑暗的恐懼。最終，我通過睡眠戰勝了恐懼，漸漸安然入睡。

第二天早晨，電力依然沒有恢復，空氣中彌漫著奇怪的煙味。媽媽告訴我們，由於強風達到颶風水平，引發了野火。這場火災蔓延迅速，燒毀了超過一萬三千英畝的土地，甚至鄰州的消防員都趕來支援，但火勢仍未控制。爸爸的親戚家靠近火災區，被迫撤離到我們家，他們帶來了兩隻寵物 鳥——一隻黃色的和一隻躁動不安的藍色鳥。

儘管家裡混亂，爸爸努力維持我們的生活正常。他手動打開車庫門讓媽媽去上班，並給我們做了冷三明治。由於沒有電，我們無法使用烤箱，只能適應新的飲食方式。學校因火災停課，我的心情既輕鬆又沉重。

下午，爸爸用打火器點燃煤氣爐，給我們做了一頓熱飯。這頓飯讓我感到無比溫暖，也讓我意識到爸爸在災難中的機智和可靠。可令人難過的是，晚上媽媽回家後告訴我們，藍色的鳥因壓力過大心臟病 發去世了。這場悲劇讓我更加清楚災難的影響是多麼廣泛。

晚上，我們全家聚在一起，靠手電筒吃飯、洗澡、刷牙。當電力終於恢復時，我們興奮地歡呼起來，然而，這種興奮只持續了短短幾分鐘，電力又一次中斷。這種反覆的停電讓我們深感生活的脆弱，但也讓一家人更加團結。

第二天，天空終於清澈湛藍，但西邊依然被灰色的煙雲籠罩。儘管電來了，火災的痕跡依然鮮明。看著加州陽光灑滿大地，我不禁祈禱：願這片土地早日恢復生機，願所有受災家庭能重建家園，願消防員們平安歸來，願加州平安，願災難遠離。