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粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

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不一樣 又怎樣

吳輝（紐約）

「好幾天沒看見你了。」麥克撒了一把花生在草坪上，對小松鼠毛毛說。毛毛盯著花生，垂涎答道：「天太冷的時候，我躲在窩裡，用大尾巴蓋著自己。」

麥克又說：「嗯，好幾個星期沒看見花栗鼠。」毛毛眼裡閃過一道嫉妒的光：「牠們把食物儲存在地洞裡。」麥克又想起一個朋友：「好幾個月沒看見土撥鼠！」毛毛手上抱著一顆大花生，嘆口氣：「牠是真正的冬眠動物，不到二月都不會出來。冒一下頭，看看影子在哪裡，然後可能還會鑽回去繼續睡覺。」

麥克有些驚訝：「怎麼回事？都是鼠，為什麼你們有的冬眠，有的不冬眠？」毛毛不愛聽：「什麼 『都是鼠』」嚴格地說，松鼠是脊索動物門、哺乳綱、嚙齒目、松鼠型亞目；花栗鼠是脊索動物門、哺乳綱、嚙齒目、松鼠科，松鼠亞科，花鼠屬；土撥鼠是脊索動物門、哺乳綱、嚙齒目、松鼠科、非洲地松鼠亞科、地松鼠族，旱獺屬……」

麥克目瞪口呆，毛毛認祖認宗好認真呀。他蹲下來：「我能摸摸你嗎？」毛毛正在吃第三顆花生，鼓著腮幫說不出話，牠點點頭。麥克輕輕撫摸毛毛的頭，又摸摸牠耳朵後面兩撮長毛，再摸摸牠的尾巴。

毛毛不安地扭動——牠在遇到威脅的時候總是會把尾巴歪到一邊，擺出進攻的架勢。麥克知道牠這個習慣動作，笑著說：「幹什麼呀，我又不會傷害你！」毛毛也知道，吃人家的嘴軟，怎麼好意思一邊吃花生一邊想攻擊人家呢？牠不好意思了：「我習慣了，平時和花栗鼠、土撥鼠也總是這樣劍拔弩張。」

「我家院子裡有那麼多樹，提供松果、橡果、山核桃，從夏天到秋天，你們有吃不完的食物啊。」毛毛心存感激：「春天有鮮花嫩草，夏天有漿果，秋天有堅果和草籽，就是冬天食物比較少。我在秋天裡埋下很多堅果，有些就找不到了！幸虧有你給花生。」

麥克想起來：「土撥鼠經常吃媽媽種的蔬菜嫩葉。」毛毛瞪眼：「我們不一樣！我沒有搞破壞！」麥克安撫毛毛：「我明白的，大家有利益衝突，也有互相幫助。能共存最好。」毛毛帶著塞滿腮幫的花生，蹦蹦跳跳回家去。牠會躲在大尾巴下，慢慢咀嚼麥克的話。

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