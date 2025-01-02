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維農山莊一日遊

王悅霖（維吉尼亞州）

今天我們參觀了喬治·華盛頓的老家——維農山莊，它位於北維吉尼亞。這裡是他的大種植園，是他精心設計的，當時有許多奴隸來打理他的大種植園。

我們進入了華盛頓的世外桃源，先在歡迎大廳裡拍了幾張合影，走到戶外就來到了華盛頓的大別墅。當我們走進華盛頓昔日的家時，看到了很多他用過的物品，可惜他本人早就離開這個世界了。參觀完後，我覺得華盛頓的別墅沒有想像中豪華，屋子看上去灰濛濛的。我小聲嘀咕：「是不是因為沒開燈？」爸爸說：「那個年代還沒有發明電燈呢！」原來如此，想想我們生活在物質豐富的和平年代，可真幸福呀。

然後我們觀賞了波多馬克河，那條河就在這個莊園旁邊。「華盛頓還挺會選地」，爸爸評價道。確實，這裡風景優美，是個安家的好地方。之後，穿過一條森林小路，我們來到了華盛頓墓園和奴隸哀悼堂，這裡是為了紀念奴隸對這個莊園的付出，和人們對他們的尊重。

往前走了幾步，我們又發現了一個可愛的羊圈，我摸了摸裡頭的羊，牠們很溫柔，厚厚的毛暖暖的。緊接著我們就去了豬圈和牛圈，我原本也想摸摸牛，但是牛角尖尖，晃來晃去，我怕被刺到，趕緊打消了撫摸牠的念頭。好在這時飼養員開著小車送草料來了，牛兒們歡快地吃起了牠們的下午茶。看到這些可愛的小動物，我能想像出當年那生機勃勃的莊園。

後來，我們還去了先鋒農場和碼頭，這時正好是下午，碼頭風光值得欣賞：雖然這天是陰天，雲霧中隱隱可見太陽的輪廓，映照河兩岸秋色中的樹林，那景色很美、很夢幻。我心想，晴天時這裡肯定更美。只可惜今天我的相機拍不出來那個效果，只能下次有機會再來試試。

我們參觀了大半天，都已經快關門了，仍有地方還沒看過，當年的華盛頓可真是個大地主呀！

如果你也想來參觀的話，記得早起，因為華盛頓的莊園很大。

維吉尼亞

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靈魂起舞的古樹白茶（上）

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美麗的舊金山

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