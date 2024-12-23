我在慈濟人文學校學到了很多靜思語，其中我最喜歡的靜思語是「小事不做，大事難成」，我覺得這個靜思語的意思是，如果連小事情都不願意做，那怎麼能做好一件重要的事呢？

譬如說，從小在學校不願意寫文章，長大了，在工作時，怎麼能夠完成一篇好的簡報？

我認為，所有的成功都是從小事情不斷地練習、積累起來的。

比如說，我剛開始學中文時，覺得學中文沒有用，而且還很難學，尤其是中文字很難寫，我一點都不喜歡學中文。

後來我慢慢開始喜歡學中文，是因為我發現我可以交到許多新朋友，特別是我身邊有許多剛從中國來美國的小朋友。他們都很好奇我會說、寫跟念中文，我忽然覺得學中文很有用。從此以後，我每星期都花至少十個小時複習中文。

後來我還參加了很多比賽，比如演講、唱歌、識字和朗誦比賽。

不知不覺，我已經學會兩千多個中文漢字，我不但能輕鬆地跟朋友們用中文溝通，還能自己閱讀中文書。現在我很慶幸當時沒有放棄學習中文，也為這麼多年來付出的努力感到驕傲。

我的夢想是要成為一位心臟科醫生，除了在學校裡學好每一門學科，有空的時候，我會閱讀許多健康科學和生物學有關的書。我現在就讀七年級，要不斷地練習做習題，爭取能考到一所好高中、好的醫科大學。雖然這會是一段很漫長的過程，但是我不會放棄。我會一步一腳印地朝著我的夢想努力。

「小事不做，大事難成」，這個靜思語教會我從小要用心地做好每一件小事、學好每一門學科，堅持不懈地朝著我們的夢想努力，這樣才能成功。