山林中的小溪旁邊有許多漂亮的小木屋，村口的牌子上寫著「團結動物村」五個大字。動物們和諧相處，日子過得很快樂。

吼猴見這裡風景秀麗，想在這安家落戶。熊貓村長得知吼猴一直四處漂泊，過著艱苦的流浪生活，十分同情，安排他在空房子中住了下來。

第二天清晨，吼猴「嗚——」大吼起來，吼叫聲把還在夢鄉中的村民們都吵醒了，大家議論紛紛。狗熊、梅花鹿、老灰兔去向熊貓村長訴說對吼猴的意見。

狗熊找到熊貓村長，氣憤地說：「吼猴的嗓門太大了，吼聲把我驚醒了。如果他長期在這裡居住，怎麼受得了。」

梅花鹿指著小鹿，對熊貓村長說：「我的孩子本來就膽小，剛才被吼猴突然發出的吼叫聲嚇得大哭起來。如果每天都這樣，孩子受不了啊！」

老灰兔捂著胸口說：「我年紀大了，心臟本來就不好，剛才吼猴那吼得地動山搖的嗓子，讓我的心臟怦怦地跳，差點暈過去。大嗓門的怪猴子不能住在我們村裡，讓他趕快離開。」

熊貓村長耐心聽完狗熊、梅花鹿、老灰兔的話，對他們說：「剛才我已經批評了吼猴，他承認了錯誤，保證以後不在村子裡面和村子附近吼叫了。吼猴不同於一般的猴子，吼叫聲特別大，他已經認錯了，希望大家能夠理解和包容。吼猴剛來，如果因為吼叫而被趕走，這對他不公平，也顯得我們團結村村民氣量小，對犯點小錯誤的動物不能夠寬容。」

狗熊、梅花鹿、老灰兔來的時候都十分惱火，聽了熊貓村長的話，覺得很有道理，高高興興回家去了。

白天下了一天傾盆大雨，晚上還是下個不停，村民們早早進入了夢鄉。半夜，吼猴突然「嗚——」大吼起來，把村民們都驚醒了。大家紛紛咒罵討厭的吼猴。吼猴的吼叫愈來愈響，村民都出門看究竟發生什麼情況。原來山洪突然暴發，洪水 正向動物村滾滾而來，大家急忙奔向山坡上躲避洪水。

熊貓村長看著被洪水淹沒的村子，對大家說：「要不是吼猴發現險情並且及時吼醒大家，可能有不少村民會被洪水沖走。吼猴這一嗓子大吼得好啊！」

寬容別人其實就是寬容自己，多一點對別人的寬容，我們生命中就多一點空間。