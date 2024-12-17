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感受飢餓，學會珍惜

鄭丞宏（伊利諾州）

你有想過世界上還有很多人吃不飽嗎？「飢餓三十」是一個特別的活動，參加的人要禁食三十個小時，讓自己體會到飢餓的感覺，並關心那些沒有足夠食物的人。

這個活動最早是在一九七一年由加拿大的一群青少年發起的，他們為非洲的飢餓人口募款。現在，很多國家都有舉辦這個活動，比如澳洲的「飢餓四十」和台灣的「飢餓三十」。完成挑戰後，參加者會得到證書，代表他們完成了一個特別的任務，也學會了珍惜食物的道理。

雖然我還沒有參加過「飢餓三十」，但我覺得它很有意義。即使不參加這個活動，我們也可以在日常生活中減少浪費食物。例如，買東西之前先列好購物清單，只買需要的東西；把吃剩的菜變成新的料理，像炒飯或湯；還有學會正確保存食材，讓它們可以放得更久，不容易壞掉。

這些看起來很微小的改變，其實都能積少成多，不僅能幫助節省資源，也能降低全球飢餓問題的壓力。

除了珍惜食物，我們還可以用其他方法幫助缺少糧食的人。比如，可以把一些錢或食物捐給慈善機構，讓他們幫助有需要的人；也可以參加義工活動，幫忙分發食物或籌集善款；甚至可以在網路上或社區裡分享糧食問題的重要性，讓更多人一起關心這個議題。這些事雖然看起來很小，但只要每個人都做一點，就能讓世界變得更好。

「飢餓三十」教會我們感恩，提醒我們珍惜每一餐。我希望有機會能參加這個活動，挑戰自己，也讓自己更有同理心。同時，我會在生活中實踐這些好習慣，把愛心傳遞給需要的人。讓我們一起努力，讓世界變得更溫暖、更幸福！

澳洲 加拿大

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