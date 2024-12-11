松鼠樂樂記得，去年這個時候，樹上早已經沒有葉子，滿地堅果被牠們吃的吃、藏的藏，所剩無幾。天漸冷，他和妹妹果果都長出蓬鬆的尾巴毛，晚上睡覺的時候，把尾巴覆蓋在身上，一家人擠在一起互相取暖。

可是今年怎麼不一樣了呢？堅果還是青澀的時候就提早掉下來，一點也不好吃，葉子仍然掛在樹梢上，氣溫忽高忽低。樂樂和果果已經搬到新的樹洞獨立生活，尾巴毛也蓬鬆起來，但是晚上不蓋「被子」也不覺得冷。兄妹倆繼續著夏天的遊戲，圍著大樹追逐，奔跑著穿過人類的後院，在鬆軟的沙坑或樹葉堆裡打滾，沿著細細的樹枝從一棵樹跳到另一棵樹，就像是表演空中走鋼絲。青澀的堅果不好吃，牠們常常跑到更遠的地方覓食。

和爸爸媽媽一起生活的時候，爸媽囑咐過牠們，千萬不要接近人類，一隻叫「花生」的松鼠朋友和人類一起生活了七年，還是免不了被環保部門捉去安樂死 的命運。可是有時候牠們忍不住誘惑—有些友善的人類會給牠們一些花生、麵包、餅乾等等。每當這個時候，兄妹倆就會「反目成仇」，誰先發現食物，誰就會守護自己的食物，哪怕是親兄妹也沒商量。

人類的研究表明，氣候變化，不但會改變動物的生存方式，還會改變動物的外形，甚至改變動物的行為模式。比如龍蝦從緬因州 遷移到加拿大，因為緬因州海水變暖，不適合牠們；比如大象耳朵變大，以便更有效地散熱、控制體溫；再比如北極熊、熊貓等等瀕臨滅絕的動物，愈來愈多依賴人類保護才能倖存。

樂樂和果果聊天：「氣候變暖也不完全是壞事吧，晚上不用蓋被子……」話還沒有說完，聞到一陣焦糊味，兄妹倆急忙爬到樹頂觀察情況。牠們沒看見什麼異常。這時一隻小鳥飛過告訴牠們：「新澤西 發生火災，已經燒了幾天。距離這裡雖然很遠，但是火災可以發生在任何地方，兩個多月沒有下雨，大地和樹木都太乾燥啦。」

樂樂和果果互看一眼 ，剛才牠們還覺得氣候變暖不完全是壞事，太無知啦。

小鳥又說：「人類說，地球生物今天十分脆弱，每四個物種中就有一個面臨滅絕之災。可是人類似乎束手無策，他們只考慮自己。」小鳥還說：「我覺得我的同類嘴巴在變大，你們的後腿好像也在變長。因為我們都在努力活著，適者生存吧。」說完牠撲著翅膀飛走，留下樂樂和果果面面相覷，張口結舌。