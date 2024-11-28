曾經讀過一篇「千人糕」的故事。雖然只是一塊小小的蛋糕，但是需要許多人的合作。從麥子播種到磨成麵粉，加上各種配料的生產、製造，為這塊好吃的蛋糕出力的何只千人？

仔細思考，其實沒有一件事情是獨自一人可以完成的。成就一件事情，不全然是個人努力的結果，更大的因素，是由於眾多人、事、物的努力和社會理想的協調。當心理不平衡，以為自己做了許多，卻未得到應有的重視與回報時，應該用心去發覺他人的努力與付出，體認到眾人的扶持與愛護，幫助自己懂得感恩，懂得釋然。

這是一個環環相扣、互惠互利的社會，每個人都在付出他們各自的心力，才能成就我們平穩安定的生活。我為人人，人人為我，在接受的同時必須付出，我們可以試著以自己能力所及的行動去盡社會責任，不能以為擁有的幸福是理所當然。若能放下小我的追求，在為他人付出的同時，也成就了自己。

深思「感謝」與「感恩」的意義，體會到「感謝」只是心意的點滴之初，「感恩」則是將心意付諸行動，去感知、報答大恩之所在。「飲水思源」，點滴之恩當湧泉相報，這句話蘊涵著奧妙的生命之機。看到復活節 、感恩節時，慈善團體提供節日傳統的餐飲，招待孤苦的人們歡度佳節；歲暮天寒時，民間團體募集大家的愛心，他們穿上聖誕老人的紅衣服、紅帽子，熱忱的向遊民 派發裝有保暖衣物的背包。一點小小的心意，因為我們的關懷，可能改變一個人的生活，甚至命運。

表達我們的感謝，就是把這份情傳下去，人人都可以是聖誕老公公，時時都可以把愛心和幫助帶給身邊的人事物，讓我們一起創造有情的世界。