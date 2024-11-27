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松鼠媽媽的教訓

錢欣葆（中國）

森林裡的小溪邊有個動物村，村裡的房子各具特色，十分漂亮。松鼠媽媽的小木房子建在一棵高高的大樹上，不僅便於觀景，而且特別安全。

早晨，松鼠媽媽和小松鼠在視窗向外觀看森林美景，突然發現白貂正在向樹上爬，警惕地說：「你是誰，有什麼事情嗎？」白貂一邊慢慢向上爬，一邊笑嘻嘻地說：「我叫白貂，剛來這裡不久。聽說你十分聰明，教子有方，十分敬佩！今天一是來拜訪你，二是來向你請教。」

松鼠媽媽還是不放心，對白貂說：「你不會傷害我們吧？」白貂指著身上潔白光亮的皮毛，對松鼠媽媽說：「我是十分善良的動物，你看我的皮毛多麼高貴。你放心，我是絕對不會傷害你們的。」

松鼠媽媽指著白貂身後的袋子說：「你串門為什麼還帶袋子呢？」白貂笑容滿臉地說：「我第一次上門拜訪，怎麼能夠空手來？我知道你和孩子喜歡吃松子，特意準備了一些最好的松子送你。」

松鼠媽媽聞到了白貂口袋中發出的松子誘人香氣，十分高興，急忙打開門迎接白貂。松鼠媽媽見白貂把口袋裡的松子全部倒在桌子上，十分高興！松鼠媽媽對小松鼠說：「你在這裡吃松子，我去屋內拿些野果招待客人。」

松鼠媽媽拿了一盆野果走出來，發現白貂和小松鼠都不見了。松鼠媽媽急忙向外一看，見白貂背著口袋拚命逃跑。松鼠媽媽知道小松鼠一定被白貂裝在口袋裡劫走了，心急如焚。她邊大聲呼救邊緊緊追趕。

動物村的村民聽到松鼠媽媽呼救，紛紛趕了過來。白貂怕被抓住，急忙丟下口袋，狼狽逃竄。松鼠媽媽抱著獲救的小松鼠說：「我平時警惕性很高，沒想到今天被白貂騙了。要不是大家及時趕來，我孩子命就沒了。這是一個教訓啊！」

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