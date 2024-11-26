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神秘的海底沉城

鄭丞勛（伊利諾州）

澎湖，這座位於台灣海峽的群島，是台灣開發最早的地方。台灣通史有這樣的紀錄：「澎湖虎井嶼之東南，有沉城焉。天空浪靜，望之在目」。在海水退潮的時候，甚至能看到類似城牆的輪廓呢！除了《台灣通史》，也有其他文獻提到關於這座沉城的紀錄。

在西元一九七六年，潛水專家謝新曦先生潛入海底一探究竟。搜尋的過程很緩慢，直到一九八二年才發現海底有一片長長的城牆，疑似是遺跡。一九九六年，日本的《朝日新聞》等媒體來到澎湖，並有一些日本專家拍攝了許多珍貴的紀錄片。雖然還是沒有解開這個海底沉城之謎，但是這些紀錄片吸引了很多外國考古學家的目光。很多考古學家發現了新的線索，但還不確定這是自然傑作，還是傳說中的古城。

英國古文明探索家葛瑞姆和他的團隊後來發現，當他們輕輕敲掉覆蓋在岩脈上的珊瑚礁後，底下竟然是平整的牆壁！葛瑞姆大膽推測，這可能是人為的產物，因為這些建築成十字形，彷彿是參照星象座標完成的。他甚至認為，這個沉城可能有六千年的歷史，與埃及金字塔和瑪雅古文明同屬於一個時代。一時間，寧靜的澎湖成為舉世矚目的焦點。雖然之後有許多專業的團隊出動探勘，但神秘的海底沉城並未向世人揭露所有的秘密。

專家們一次又一次的探索，還是無法找到確定的答案。讓人遺憾的是，這個沉城不會永遠存在，因為隨時間流逝，海水會衝擊這座沉城，導致部分被毀壞，人們可能會再也找不到它的蹤跡，也無法解釋這是不是真的「失落的古文明」?

我特別喜歡這篇文章的一句話：「我們還無法確定這座沉城是人類留下的遺址，還是大自然的奇蹟。」正因為答案還沒有揭曉，這段未解之謎給了我們更多的想像空間與期待。希望考古專家能在沉城消失之前，盡快找到更多關於它的資料。而隨科技迅速發展，我們應該能在沉城完全消失之前，揭開這些類似城牆的建築的真相。

日本 埃及

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