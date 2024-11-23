感恩節是從美洲開始的，在西元一六二零年，一艘叫「五月花號」的船帶了很多移民 到美洲。冬天來臨時，雪覆蓋了地面，那些移民沒有食物，也不能耕作，很多人因此而生病死去。

到了春天，有一位印地安人教那些移民怎麼種玉米、豌豆和南瓜，也教他們怎麼捕魚和打獵。到了秋天收成的時候，他們非常感謝印地安人的幫助，所以準備很多食物跟印地安人一起分享。從那一天起，他們每年都會在十一月慶祝感恩節。

我喜歡感恩節，因為學校放假休息，家人也會讓我看電視。我非常喜歡感恩節，還因為我喜歡在很冷的天氣，跟全家人團聚吃感恩節大餐。

在感恩節大餐裡，我們會吃火雞、南瓜派，做南瓜燈籠，還會吃很多不同的食物。感恩節是一個節日，讓我們可以感謝身邊所有的人和事。

伍淇莉（加州 ，學園雙語學校）

你有沒有想過我們為什麼要慶祝感恩節？很久以前，剛剛到美洲的清教徒們很辛苦地度過了冬天，因為他們的農作物都死了，沒有東西吃。後來美洲原住民 幫助他們，教他們捕魚打獵和種農作物。因為美洲原住民的幫助，清教徒才能活下來。

秋天農作物豐收，清教徒邀請美洲原住民參加一場盛大的慶祝活動，以感謝他們的幫助。從那時候開始，每年我們都會慶祝感恩節。

感恩節大多數人會吃火雞和馬鈴薯泥，但是每個人慶祝感恩節的方式都不同。例如，我的家人和一群親戚會一起去表弟家慶祝感恩節。我們通常吃火雞、豬肉、麵條、米飯、馬鈴薯泥和綠花椰菜。當我們等待晚餐準備時，我會和表弟玩捉迷藏遊戲。

我覺得感恩節最重要的是感謝，感謝我們身邊所有的人和事。