上次去中國是在我很小的時候，我都不太記得了，我一直想回中國，但我的父母一直沒有時間帶我去。今年夏天，爺爺說：如果我回中國，他會照顧我，並帶我到處走走，所以我就回去了。

爺爺來機場接我，見到他的那一刻，我心裡充滿了溫暖和喜悅。我很久沒看到爺爺了，他看起來比我記憶中更有精神，聲音聽起來比我打電話給他時還年輕。爺爺開心地說要帶我去看中國最美的東西。

我們第一站到北京參觀故宮 ，我對那裡的建築感到驚訝。爺爺給我講了故宮的事，總共有二十四位皇帝住在那，每個角落都像是一段中國歷史。然後，我們去了天安門 廣場，我對它的規模感到敬畏。

接著我們參觀長城。當我登上長城最高處時，被它的雄偉壯觀震撼了！這實在是人類建築史上的一個奇蹟，古人是如何把它建造得如此壯觀的？爺爺說，長城也是中華民族古老文明的象徵，它象徵著我們對敵人不屈不撓的戰鬥精神。

我們沿長城走了很長一段時間，看著遠處的群山，我不禁驚嘆這片土地的美麗。

之後我們去了西安，參觀秦始皇兵馬俑博物館 。那些被埋藏在地下兩千多年的兵馬俑，依然光彩照人、驚艷世人。看到那些栩栩如生的兵馬俑，我彷彿回到了兩千多年前的秦朝。爺爺告訴我，這些兵馬俑展示了中國古代工匠的智慧和高超的技藝。

隨後我們前往桂林，那裡的風景美得像一幅畫。我們乘船遊覽漓江，看著兩岸的青山綠水，真是「百里漓江，百里畫廊」，「桂林山水甲天下」這句話確實名不虛傳。

這個夏天，我和爺爺去了中國很多地方。每一處的風景都是如此獨特，每一次的經歷都是如此難忘。

通過這次旅遊，我不僅看到了中國的美麗，也感受到了中華民祖深厚的文化底蘊。我想：這將是我一生中最難忘的一次旅遊，我一定會再回來的。