你最喜歡的植物是什麼？一種樹、一種花、一種水果，或是一種蔬菜？而我最喜歡的植物就是南瓜。

為什麼我會喜歡南瓜？首先是因為用南瓜可以做出各種各樣的甜點。盛產南瓜的秋季，有個重要的節日，那就是感恩節。感恩節的晚餐，除了火雞以外，我最期待的就是南瓜派了，那是一種用南瓜做成的甜點。用南瓜可以做很多甜點，南瓜曲奇餅乾是我喜歡的另一種點心。感恩節就要到了，我今年打算自己做一個南瓜派，因為我覺得自己做的南瓜派會更新鮮，口感也會更好。

我之所以喜歡南瓜的另一個原因也與節日有關，這個節日也是在秋季，那就是萬聖節 。每當萬聖節來臨之際，我都會去農場摘南瓜，在南瓜田裡邊玩邊挑一個喜歡的南瓜買回家。

農場裡還有很多好玩的事情，比如玉米田迷宮、坐拖拉機、玩稻草等等。每次都是開心玩夠了以後，抱著自己挑選的南瓜回家。

回到家，我再在南瓜上挖出一個可怕的臉，這就是萬聖節的裝飾物Jack-O-Lantern，放在家門口節日的氣氛就濃濃的了。挖出的南瓜籽，媽媽會把它們曬乾並用烤箱烤了給我們吃，又香又脆，好吃極了。

南瓜確實是一種很奇特的食物，它可以做成甜點，也可以作為主食，還是節日的裝飾品，這就是我喜歡南瓜的原因。我最喜歡的植物是南瓜。