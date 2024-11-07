「愛」無心——去台灣學傳統文化

今年夏天，我們去台灣旅行，在立人國際學校度過快樂的四星期。

我們一到台灣，就坐車去飯店，在那裡見了爺爺。爺爺今年七十五歲，看起來很年輕，他一看到我們，就緊緊地把我們抱在懷裡，我和弟弟、妹妹們都很開心，在爺爺的懷中捕捉到熟悉、溫暖的感覺。

在飯店休息一會兒，我們就迫不及待讓爺爺帶我們去參觀要去的學校—台北市立人國際國民小學。來台灣之前，媽媽就已選好這所學校。在美國，我們學的是簡體字，這次來台灣，媽媽想讓我們學繁體，通過繁體字中的傳統筆畫，來理解更多中華文化。

我們在立人小學認識了很多新的繁體字，例如「愛」字。簡體字的愛無「心」，繁體字的愛裡面有「心」，因為是告訴大家要用心去愛人，讓我理解中國古人在創造文字時的用心良苦。我最喜歡的繁體字還有「龍」， 因繁體字的「龍」就像那長長的龍身。

我們每天都有不一樣的活動，老師會讓我們讀課文、學成語故事、背唐詩。我們學過的成語故事有：狐假虎威、井底之蛙、盤古開天闢地等。我在美國已經學過前面兩個成語故事，但沒學過盤古開天闢地，我很喜歡這個故事。

它講的是盤古從蛋裡生出來，他的力氣很大。盤古頭頂天，腳踏地，用身體把天地撐開，像這樣站了千萬年。等天地穩後，他都沒力了，倒在地上累死了。

死後身體變成五座山，眼睛變太陽和月亮，他吹的氣變成風雲，他的眼淚變成河流。古人通過這個想像的故事，來解釋風、雨、雷、電、天地等自然現象的形成。這故事讓我驚嘆古人的想像。

現在每當看到太陽，就想到可能是盤古的一隻眼，他沒死，每天都在默默看著我們。