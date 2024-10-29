疫情 之前，我每年都會和家人回中國探親。疫情這幾年，媽媽曾對我們多次承諾，只要回中國就帶我們去四川成都玩。今年暑假，我們終於回國了，我很期待，能夠見到許久未見的親人和品嘗各地美食。

第一站我們來到廣州，那裡除了有我們的親戚朋友，還有很多美食。都說吃在廣東，這裡的美食種類很多，也非常好吃。廣州的夜色很迷人，北京路步行街上張燈結彩，兩旁的樹上掛滿了火紅的燈籠。廣州電視塔「小蠻腰」像一位穿著七彩衣裳的少女在跳舞；珠江兩岸，一幢幢高樓大廈五光十色，非常耀眼。我非常喜歡這座美麗的城市。

第二站我們去了四川成都。我們在成都玩了七天，真的太好玩了！我們第一天去逛春熙路，這是成都最繁華的商業街。第二天我們去了熊貓谷，見到了許多毛茸茸的可愛熊貓。第三天我們去了九寨溝，真是人間仙境般漂亮！第四天我們去了美麗又遼闊的紅原大草原騎馬，圓了我一直想要騎馬的夢。第五天我們去了樂山，乘坐遊船近距離遊覽了世界上最大的大佛，從佛腳往上看顯得我們很渺小，它那威嚴的氣勢、龐大的身軀、慈祥的面容，深深地刻在我的腦海裡。第六天我們去了金沙博物館 ，見到了很多中國文化遺跡，參觀完後，我非常震撼。我們還去了寬窄巷子，品嘗許多成都美食，也了解了當地的文化，感受到了成都的熱情。

第三站我們回到湖南，我美麗的家鄉。我們首先來到湖南長沙，當天下著雨，我們看到霧氣彌漫的湘江，吃了當地的小吃：辣椒炒肉。之後，我們來到常德，見到了奶奶、姑姑、叔叔、堂弟，還有可愛的小侄女。這次回老家，我最開心的就是實現了小龍蝦自由！

這次回國探親，我見了親朋好友，欣賞了美麗景色，吃了很多美食，我感到無比開心，更期待著下次回國的旅程。