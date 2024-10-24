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百慕達郵輪旅

伍潔鏵（紐約，人力中心中文學校）

今年我和爸爸、媽媽、哥哥坐郵輪去了百慕達。百慕達是北大西洋的一個島嶼，屬於英國。

郵輪上的人很多，房間也很多，所以我們上郵輪的第一天，費了好大勁才找到了房間。房間裡有一張大床、一個衣櫃、一個梳妝台和一個浴室，環境還不錯。每天早上清潔工都會來打掃房間，下午他們會再進入我們的房間打掃一次。郵輪很大，有室內和室外游泳池，還有很多令人興奮的東西可以看。

我們安頓下來後，就去吃點東西。郵輪上有自助餐，我們在那裡吃早餐和午餐，直到晚上我們才啟航。

第二天，我們去探索郵輪上的商店和餐館，還去看了日落，在郵輪上看日落別有一番風味。第三天我們到達了百慕達，我們先去看一個水晶洞，那是一個很特別的景點。我了解到不能喝百慕達的海水，因為它太鹹了。接下來，我們去了馬蹄海灘。它被稱為粉紅色沙灘，那裡的沙真是粉紅色的，沙灘很乾淨，水很清澈，我們在沙灘上玩了兩個小時，很開心。

第四天，我們乘船去了百慕達的首都，還去了水族館和動物園，我看到了很多魚和關於它們的有趣的事情。在動物園裡，我看到了火烈鳥、鸚鵡、猴子和蛇，甚至還看到了一條鱷魚。第五天，我們沒做太多事情，只是去看看百慕達的一些老東西，我也看到了海豚。在郵輪的最後一天，我們盡情吃喝玩樂，還買了很多喜歡的東西。第八天我們就回到家了。

這是一次非常有趣的旅行，也是值得推薦的百慕達之旅，那裡雖然非常炎熱，但陽光明媚，有趣又好玩。

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