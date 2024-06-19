飛上藍天／《大呱》系列之五

傍晚時分，氣象箏向大呱報告：「從明天開始，連續三天刮風，無雨。」第二天早晨，大呱帶著風箏敢死隊向大森林出發。

帶頭的是大呱，牠發出一聲口哨，風箏敢死隊貼著地面飛上藍天。只見大呱緊拉著九天箏，眼望前方；平衡木箏和大力士箏將木鵲夾在中間，橫著排成一字型；氣象箏、響箏和箭箏前後連成一串，跟在後面。風箏敢死隊緩緩劃過藍色天空，場面壯觀。

忽然，隊形亂了。不知從哪飛來一隻老鷹，直向大呱撲去。千鈞一髮之際，箭箏像箭一樣衝上前，擋住了老鷹；平衡木箏和大力士箏一左一右緊緊護著木鵲，不讓它受到老鷹撞擊；幾乎是同時，響箏嗚嗚地大聲叫了起來。老鷹懵了，嚇得用翅膀捂住耳朵，不敢直視眼前這些怪物，一個急轉身，逃了。

大呱繼續指引方向，前往大森林尋找那棵奇異樹。世上有最硬、最毒、最鹹、最重和最輕的樹，大呱要找的是那棵最輕的樹。飛了兩天，終於見到了大森林。一個工匠正蹲著發愁，他是響應大呱的召喚趕來的，但樹林太密，進不去。大呱吩咐大力士箏慢慢下降，小心托起工匠，一起飛往大森林深處。

這時，大呱的肚皮鐘顯示出圖像：「附近有一塊空地，空地上有一棵光禿禿的樹，樹上只有三根短短的樹枝，樹枝上沒有一片葉子。這樹就是世上最輕的樹，樹上盤著一條毒蛇。」風箏敢死隊和工匠找到了那塊空地，見到了那棵樹和樹上的蛇。蛇最愛吞吃青蛙，大呱見蛇的牙尖滴著毒液，嚇得索索發抖。

這時，工匠抽出閃亮的利斧，謔地一下，一道光直飛毒蛇，毒蛇變成兩截。大呱這才定下神，招呼大夥圍著木鵲，一聲不響看著工匠施展絕技：他輕巧地取下木鵲腰上折裂的木片，再從樹上利索地取下一個木片，巧妙地嵌在木鵲的腰上。

夕陽映照下，大呱變出一杯清水給工匠奉上；木鵲挺直腰桿，輕鬆地舒展筋骨；大功告成，周圍響起不絕的掌聲。（系列完）