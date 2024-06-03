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雜草的夢想

鄭丞宏（伊利諾州）

幾天前，我觀賞了一部令人深思的迪士尼短片《雜草的夢想》，其中的深刻啟示觸動了我的心靈。這部短片以一朵小花為主角，敘述了一個小小生命的奮鬥與追求。雖然只是幾分鐘的短片，但它所蘊含的勇氣、努力和希望，深深影響了我。

故事開始於一片無人打理的小草坪，一朵小花面臨著因缺水而枯萎的命運。它渴望像附近精心打理的草坪一樣，擁有充足的水份和生長的機會。面對死亡的威脅，小花只有兩個選擇：留在原地，任由命運安排；或勇敢向前，追求生存的可能。小花選擇了後者，儘管知道前方的路充滿艱辛與不確定性。

雖然小花最終未親眼見到成果，但它的努力並非毫無意義。當它將種子託付給風時，也許未想到後代在新土地上生根發芽，綻放出美麗的花朵，為環境增添生機。

這段故事如同我們學習的旅程，在學業上遇到挑戰和困難時，也會面臨著兩條路：一是停滯原地；另一是勇敢向前，追求更好的成績和知識。

我們的努力可能不會立即見效，甚至會遭遇挫折和失敗，但我們不能放棄。正如小花的種子承載著希望，我們的學識和努力也會為未來奠定堅實基礎。

這部短片提醒我們，追求知識和夢想不是一帆風順的，但勇於面對挑戰、努力不懈，就能取得成功。讓我們像小花一樣，為自己的未來努力。

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