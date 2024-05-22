風箏博物館／《大呱》系列之一

從前有一條大河，大河裡有一個小島，名叫聰明島。聰明島上有一個博物館 ，住著大大小小的風箏。最大的風箏，一個大房間才容得下；最小的風箏，小如蜜蜂。

這些風箏，有用木頭造的，有用牛皮做的，有用蘆葦編的，有用竹子紮的，有用紙糊的，那個最小的是用小葉子貼的。

這些風箏來自各國，有日本來的，名叫紙老鴟；有英國來的，名叫鳶；有法國來的，名叫飛鹿；有義大利 來的，名叫北風；有西班牙來的，名叫彗星；有德國 來的，名叫天使之車；有中國來的，名叫鷂子。

別小看這些風箏，有的大有來頭：有一個風箏被法國國王路易十五給科學家去做關於閃電的實驗，有一個風箏帶著皇帝的求救信請來鄰國的軍隊救出被奸臣囚禁的皇帝，有一個風箏被英國將軍用來測量敵軍地道的距離而贏得戰爭的勝利，有一個風箏放置火藥後點燃引信勇往直前燒毀敵人的軍火庫，有一個風箏啟發科學家富蘭克林發明避雷針，有一個風箏被發明飛機的萊特兄弟用來做飛行實驗，有一個風箏參加美國氣象局研究天氣。

聰明島上，還有一個智慧井，井底住著一個青蛙，牠叫大呱，是風箏博物館的管理員。

風箏們驚訝地發現，大呱能空手變出糖葫蘆，空杯子變出清水。至於館長，從來沒有來過，也不知道有沒有館長。

聰明島上很少刮風，即使刮風也是來得快，去得快，一眨眼，風就沒了。作為天空精靈的風箏，總有幾個不甘心待在博物館裡消磨時間，它們巴望刮風，因為一刮風，就有機會能逃跑。

這一天，忽然刮起了風。兩個一大一小的風箏，瞬間隨風逃出了博物館。正當它倆在空中很親熱地纏在一起，霎時風就沒了，狼狽地掉入大河。

大呱見了，「噗通」跳進河裡，三劃兩劃，就將兩個濕淋淋的風箏拖到岸上，二話不說把它們關進博物館的暗室。（待續）