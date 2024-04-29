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自由和責任

楊璦（加州，Bayside Academy）

我們都有自由，也都有責任。它們是同時存在的，缺一不可。我將以自己的親身經歷來講一講，在不同的地方我們所享有的自由和應盡的責任。

首先是自己的家裡。每個星期一、星期四和星期五，我和弟弟自己待在家裡，那是我們的自由。因為我們可以自己待在家中，我們要注意安全，不能讓陌生人進門，還不能打開前門。媽媽和爸爸也不要我們花太多時間上網。同樣的，他們要我們努力做功課、彈鋼琴，同時維持家裡的整潔。

其次是在學校裡。因為我還是孩子，我的工作是盡學生的本分。像一個真正的工作一樣，學生不能忘記做功課，也要努力地學習。

第三個地方是在餐館。我們都喜歡去餐館吃飯，因為包含我爸爸和媽媽在內的很多人其實不喜歡做飯，如果去餐館用餐，就不需要做飯或洗碗。但我跟我的父母不一樣，我很喜歡做飯，所以我們現在不需要常常出去吃。不過，到外面吃飯也有自由和責任。我們的自由是我們可以選自己喜歡的食物，我們的責任是不能說粗魯的話，也不能把就餐的地方弄得亂七八糟。

我在課堂上學了很多跟自由和責任有關的語錄，其中我最喜歡的一條是：「個人的自由，以不侵犯他人的自由為自由。」我喜歡這個語錄，因為我覺得我們的學校的很多學生沒有做到這一點。他們通常在課堂上隨意地大聲講話，給別的同學造成困擾，打擾別人專心學習。顯然，他們的這種做法是把自己的自由建立在破壞別人的自由上，這很不負責任的行為，也是相當自私的。

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