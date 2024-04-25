去年夏天，我在馬來西亞度過了愉快的暑假。馬來西亞的重口味食物讓我留下了深刻的印象：那些令很多人望而卻步，味道很特別的咖哩醬料和聞起來臭臭的榴槤，卻成了馬來西亞人最為常見的美味佳餚。他們有一種重口味的「椰漿飯」，看起來好像是一道菜的食物，但當地人會把它當早飯吃。

咖哩是由多種香料調配而成的烹調醬料，很多人會覺得味道很重，不敢吃加了咖哩調味的食物。然而，在馬來西亞， 咖哩湯土雞、咖哩魚、椰漿牛肉咖哩等重口味的食物卻隨處可見，而且很受歡迎。我問爸爸為什麼東南亞 的食物都會加入多種調味料？爸爸告訴我：「以前沒有冰箱，食物放入多的香料會更容易保存。另外，東南亞高溫 潮濕的天氣會令人食欲減退，使用口味厚重的咖哩可刺激腸胃，增進食欲」。

我在馬來西亞吃到了很多種咖哩食物，有些很辣，而有些還微微的發甜，咖哩的口味在不同地區有很多不一樣的改良，我覺得他們這樣做是要適合本地人的口味。

榴槤原產於馬來半島，它是馬來西亞主要的農產品，在馬來西亞的各種市場到處可見。說到榴槤，有些人喜歡它，有些人則相當嫌棄它。因為榴槤有一種獨特而濃郁的氣味，喜歡的人說它香，討厭的人說它臭，像臭襪子一樣。而榴槤是我最喜歡吃的水果，特別是榴槤冰淇淋，涼涼的、甜甜的、糯糯的味道，真是美味極了。

另外，馬來西亞的千層烙餅、亞坤咖椰麵包和塗著班蘭和椰漿醬的吐司麵包，我覺得也很好吃。總之，這次旅行使我對馬來西亞的飲食文化加深了認識，也給了我一次體驗馬來西亞這個多元文化社會的極好機會。