「你平時用什麽方式去上學呢？」來自南美洲的烏魯族孩子們會給出一個獨一無二的答案。

烏魯族居住在秘魯和玻利維亞之間的「的的喀喀湖」上。五百多年前，逐漸壯大的印加帝國開始侵略烏魯族村落，為了保護自己，烏魯族人想到了一個有創意的辦法——他們開始收集一種特殊的、浮力很強的蘆葦，再把它的枝幹像編籃子一樣編製起來，做成能夠浮在水面上的人工小島。烏魯族人把小島推到湖中央，開始在隱蔽的小島上居住。這讓他們化險為夷，不再需要擔心印加帝國的侵略。從此以後，他們就在小島上建房子和釣魚 ，過著與世隔絕的生活。

這些島不是一勞永逸的。島上的人光著腳走路，他們可以感受到蘆葦的潮濕度，大約三個月就需要重新建一座島。

現在，的的喀喀湖上依然飄浮著大約四十座小島，有四千人左右住在小島上。島上有一所基督教學校和一所無宗教信仰的學校。這裡的孩子們通常會選擇其中一所學校，在那裡從小學上到高中，然後去秘魯的普諾市上大學。這種獨特的生活環境，讓孩子們每天去上學的路都是一場冒險。

烏魯族人依舊以釣魚為生，因此孩子們的家長一早就需要使用漁船去釣魚。沒有了漁船的孩子們，需要另想辦法渡過湖水到達另一座島上的學校。於是，孩子們就用家裡洗衣服用的大塑料桶當小船，他們背上書包，坐在桶裡，用手當船槳，一點一點地撥動湖水慢慢向前。大約一個半小時後，孩子們才會到達學校。

為了學習，孩子們心甘情願地忍受刺骨的湖水。不僅如此，的的喀喀湖的高海拔帶來的缺氧，加上隨時可能翻船的危險，使得在陸地生活的我們為他們捏著一把汗。看著他們搖搖晃晃的「小船」，誰會不心驚膽戰呢？我既佩服他們，又不免同情他們。

對那些孩子們來說，這一切都是司空見慣、習以為常的。他們已經習慣了高海拔和冰冷的湖水，甚至還會和朋友比賽，看誰能更快到達學校。看著他們洋溢著燦爛純真的笑臉，我發覺自己是杞人憂天了。

0422-小詩廊