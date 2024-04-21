我最感謝的人是我的媽媽。她有黑色的頭髮、棕色的大眼睛，還有一點點的胖。我的媽媽是一個很愛我的人，在我心裡，她是最漂亮的媽媽。

媽媽有時候像老師，會輔導我做功課；有時候像護士，會在我生病的時候照顧我，讓我很快恢復正常；她也像一個廚師，會做好吃的飯給我們吃。她也是一個司機，送我和哥哥去各種才藝班，有時候還會幫爸爸開車。媽媽還會打掃家裡，做各種家務。媽媽在我的心中是最能幹的媽媽，因為我有這樣愛我的媽媽，所以感覺到很幸福。

等我長大以後，我要賺很多錢給媽媽買大房子、大車子，我要好好愛媽媽。

我想對媽媽說：「媽媽您辛苦了！」

柯翔耀（紐約，慈濟人文學校）

我愛我的媽媽，因為她帶我去上籃球課，平常也都是她在照顧我。

媽媽會煮飯給我吃，也會打掃房子和清理碗碟。媽媽很努力工作，在她的空閒時間，她會帶我去看電影和去動物園 。媽媽還會帶我和弟弟去學校和上網球課，也會帶我出去玩。不僅如此，她還會幫我檢查作業、帶我去朋友家玩，也會在早上叫我起床和煮早餐。

我最喜歡媽媽帶我去台灣看阿嬤、阿公、堂兄弟姊妹和叔叔，我們一起去玩賽車、游泳和踢足球 。在我不開心的時候，媽媽會陪我玩，在我生病的時候則會帶我去看醫生。她還會帶我去圖書館 及買糖果和巧克力給我吃，也會幫全家人洗碗、洗衣服。

我很感謝媽媽，我覺得我很幸運，我要努力讀書來報答她。