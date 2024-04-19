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我的小被子
關雯伊（北加州博愛中文學校）
2024-04-19 02:00 ET
我的小被子
好像阿拉丁的地毯
在夢中帶我去海邊
他也好像小鳥的翅膀
飛到
香港
我的被子
也像媽媽對我溫暖的愛
香港
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