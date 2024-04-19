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黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

我的小被子

關雯伊（北加州博愛中文學校）

我的小被子

好像阿拉丁的地毯

在夢中帶我去海邊

他也好像小鳥的翅膀

飛到香港

我的被子

也像媽媽對我溫暖的愛

香港

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我進了哈佛大學

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