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學習人工智慧

白子穎（紐約）

科技的進步日新月異，從二零零七年蘋果IPhone 的出現，到二零二二年十一月ChatGPT 的應用，以及二零二四年的Sora 影片生成模型，繼續推動著生成式AI滾滾向前。人工智慧成為當今世界人們最為關注的話題之一。

作為學生的我，生活在今天，我感到無比的幸福。有幸見證這場改變人類生活方式的重要時刻，我的目標就是大學能進入人工智慧課程最好的學校，如麻省理工學院、卡內基美隆大學、史丹福大學等學校，為理想努力學習人工智慧的四大基礎知識：一、數學基礎課程方面：線性代數、概率和統計、微積分、優化方法等。二、編碼基礎方面：像是Python。Python 是人工智慧領域最常用的程式語言，要學會基礎語法、數據結構，以及數據處理等。三、機器學習基礎方面：如線性回歸、邏輯回歸、決策樹等。四、深度學習基礎方面：如神經網路、自然語言處理、時間序列分析等等。實在是有太多太多人工智慧相關的基礎知識要學習了。

工欲善其事，必先利其器。我要裝備好自己，參與時代的改變。

我想要學習人工智慧，利用人工智慧提高我們的生活品質，像是智能家居、智能電動車、智能手機等等。萬物互聯的AI時代即將到來，我相信智能的世界一定是更美好的。

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