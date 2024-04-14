我很欣賞我的媽媽，因為她是一位很勤勞、有愛心，而且體貼又風趣的人，她總是對我微笑。

我很感激媽媽，因為當我作業需要幫助時，她會很樂意地給予協助，如果我需要完成有些事情，她也會幫忙我。

在我受傷的時候，我會告訴媽媽，她會幫我治好傷，在她的愛心下，我會很快就好起來。如果我和姊姊吵架，她會盡最大的努力告訴我們對或不對，然後會讓我們互相道歉，之後我們會再一次地和好。

媽媽的幫助給我帶來了快樂、勇氣和信心。因為她總是將善意傳遞給那些需要幫助的人，所以當我內心的悲傷顯現出來的時候，她可以直接傳遞愛出來。

我的媽媽很棒，我很感恩她為我所做的事情，媽媽讓我知道，當其他人對你友善時，你可以用感激或友善來回報他們。

林從恩（紐約，慈濟人文學校）

我最愛的人是我的媽媽，她是給我溫暖的人。媽媽給我一個充滿愛的家，讓我從小在愛裡成長，所以我最感激的人也是我的媽媽。

我的媽媽像陀螺，總是忙得團團轉，工作、打理家務、照顧爸爸跟我和兩個姊姊，尤其是我或姊姊生病的時候，或逢年過節的時候，她必須打理大小事情，讓我們可以安心地過好每一天。

我的媽媽也像廚師，總是做好吃的東西給我們吃，不管是中餐、西餐還是甜點，她總是說，吃家裡比較健康。我的媽媽還是我跟兩個姊姊的司機，每天接送我們上下學、課後班還有才藝班，有時一天開車來來回回要好幾趟。

我也最喜歡每天晚上洗完澡，媽媽陪我玩，並放故事給我聽。媽媽總是陪我聊天，當我遇到挫折的時候也會安慰我。

我的媽媽很漂亮，她不管再怎麼忙，還是會把自己打理得很好，讓自己不要看起來很累。我愛我的媽媽，等我長大換我來照顧媽媽。