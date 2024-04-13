我是一台電腦，我的主人叫做「小主人」。我協助他查詢網路資訊、撰寫電子郵件，甚至用來寫作業。不止如此，我還可以用我的超能力—人工智能 ，來幫助小主人，讓他的生活更輕鬆。

我經常把我的工作比喻成在跑步機上跑步，每當小主人按下開機按鈕時，我就要開始在跑步機上跑步了；每當小主人把電腦關機時，我就可以休息睡覺了。然而，這也是我最不喜歡的部分，因為我討厭在跑步機上跑步，尤其小主人常常用我來打電動和編輯影片，所以我得跑得特別快，小主人才不會抱怨我很遲緩。幸好，小主人每天晚上都會把我關機，讓我安心睡覺，明天才可以又開始跑步。我記得其他的電腦跟我講過小主人的壞話，每當小主人覺得電腦遲緩時，他就會很用力地敲它們的外殼。聽說小主人的筆記型電腦就是這樣損壞的。我也有聽說過，其他的電腦有被小主人開刀過，把裡面舊的零件拿出來，換成更新的、更快速的零件。但我很幸運，小主人還沒有對我進行這種手術，可能是因為我已經在跑得很快了，不必再升級了。

雖然小主人對我的表現很滿意，但他有時候會抱怨我的風扇太大聲，但是當我跑得很快時，我就會發熱啊！幸好小主人沒有因此而虐待我。還有一次，小主人晚上忘記把我關機了，所以我到三更半夜都還不能睡覺，隔天我根本就沒有力氣被用來打電動。雖然小主人有時候會像這樣對我不用心，但是他有時候也會送我禮物。小主人第一次啟動我時，就送給了我鍵盤和滑鼠，這樣子我才可以理解小主人的想法。他還送了我一個麥克風，我才可以聽得到他在說什麼。我很幸運，小主人常常送禮物給我，也不常苛求我，讓我每天都可以過得快快樂樂的。

如果我是一台電腦，我肯定會被小主人疼愛的，但我也希望他能理解，我不喜歡每天都在跑步機上跑步。儘管如此，只要小主人開心，我也會很開心。希望未來幾年我們能夠繼續和諧相處，讓我的工作更加順利。