狼外婆的心思／《奇異生命》系列之四

其實，當年沈伯伯騙取小老虎的前前後後，狼外婆暗地裡看得清清楚楚。所以，狼外婆始終提高警覺，不跟那胖子打照面。這天，她趁著天黑，帶著兩個狼崽出門找食物，隱約見到門外枯葉堆裡埋著一個有點凹陷的藍色鐵盤。她記得這個東西是誰的，立刻一股怒火從心中升起：「這胖子太可惡，算計到我家門口。我雖不會中計，難保我的狼崽不上他的圈套。」

狼外婆先讓狼崽回家，接著，她去找來一個短木樁，小心翼翼塞進鐵盤的凹陷處，「啪嗒」一聲，短木樁被夾住了。她一不做二不休，銜起鐵盤直奔那胖子的住處。她跟蹤過胖子，知道他住哪，也知道馬戲團在哪。她將鐵盤丟在胖子門前，心頭出了一口惡氣。

回到家，狼外婆想起小老虎就是被這鐵盤夾住了腳，她早就有心思搭救小老虎，今天的事情就像當頭一棒，敲醒她快去救小老虎。

第二天，沈伯伯起了個早，他要去大森林瞧瞧有沒有收穫，沒想到打開門，就看到自己打造的捕獸夾收穫了一個短木樁。「是誰在嘲笑我？是誰在挑戰我？」他對著短木樁發呆，「難道我埋下捕獸夾那一刻，被誰瞅見了？難道是狼外婆幹的？這分明是在向我抗議，向我示威。」

正當沈伯伯垂頭喪氣的時候，李奶奶出現了。她也看到了那個捕獸夾，驚奇地問：「誰還敢用捕獸夾？難道不知道大森林私用捕獸夾是違法的？」沈伯伯支支吾吾，不知該怎樣回答。

李奶奶是特地來向沈伯伯求助的，原來胡楊樹和那棵野果子樹嫁接出來的新生命出土了。周圍有很多兔子，她不知該怎樣看顧這弱小的幼苗，急著找沈伯伯商量。沈伯伯為了逃離尷尬境地，忙提起腿跟著李奶奶走了。

很快見到了神奇的幼苗，李奶奶深情地彎下腰，幼苗頂著一顆晶瑩透亮的露珠，微微閃光，輕輕搖曳，蒼翠挺拔的胡楊樹是它的父親，枝繁葉茂的野果子樹是它的母親。（待續）