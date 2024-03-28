你嘗過正宗的匈牙利紅甜椒嗎？見過躺在核桃 殼裡的小娃娃嗎？你知道煙囪面包中間的洞是怎樣烤出來的嗎？匈牙利有一處古樸的菜市場，你能在其中找到所有的答案。

匈牙利的甜椒和甜椒粉是享譽全球的。市場的各個角落，幾乎每一個小攤都賣和甜椒有關的商品：比如裝在繡著小花紅袋子裡的甜椒粉、用來舀甜椒粉的小木勺、甜椒形狀的毛絨裝飾，一串串掛在小攤旁的甜椒裝飾喜氣洋洋，看樣子就讓人食欲大增。

市場裡還有一個小餐廳，菜單上大多數食品都添加了甜椒粉，甚至可以買到完整的烤甜椒。烤甜椒的味道和其他歐洲國家常見的烤燈籠椒很相似，卻有點甜、有點辣，味道獨特。

這裡還可以找到另一種受歡迎的食物——匈牙利炸餅（langos）。炸餅外脆內軟，配上加了甜椒粉的、味道醇厚濃郁的紅燴牛肉，馬上趕走了我身上冬天的嚴寒。

市場裡不只有食物，還有種類豐富的手工藝品。一下子吸住我眼球的，是各種跟拇指一樣高的小娃娃。娃娃的身體是木頭做的，戴著手工編織的帽子、圍巾和毛衣，用馬克筆畫上的精巧笑容則是點睛之筆。我最喜歡的是嬰兒小娃娃，它們躺在大小合適的核桃殼內，蓋著花樣各異的小毯子。看到小娃娃時，溫馨的感覺油然而生。

溫暖的笑容不止在小娃娃的臉上可以找到，它還出現在一個意想不到的地方——醃菜瓶子裡。聰明的商家把瓶內的醃菜擺成各種圖案，最常見的就是笑臉。這種別出心裁的辦法不僅對醃菜的銷售有好處，還給買家帶來了快樂，真是一種能夠雙贏的主意！

意猶未盡地走出市場，看到旁邊有人排成長隊，麵包的香氣彌漫在空中。走上去一看，一個小攤正在賣新鮮的煙囪麵包。小攤的透明玻璃讓我能看到麵包的製作過程：麵團桿平、拉成長條，裹在木質的圓柱體上，在火上轉動，外皮逐漸烤成淡棕色，這時就可以把麵包推下來了。然後，人們可以選擇撒在上面的調料，比如巧克力粉、香草粉和堅果塊。熱騰騰的麵包到手後，我把麵包拉長，再掰一塊吃，又脆又軟！

旅途中除了參觀名勝古蹟 ，逛各國各地的菜市場也是我的最愛。從菜市場中，我不僅能感受到當地的風土人情，它們還給我帶來好奇心的滿足和精神上的愉悅。逛菜市場真是人生一大樂事！