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馴獸師的心計 ／《奇異生命》系列之三

白丁（馬里蘭州）

星期天的早晨，沈伯伯在家裡看書，馬戲團的團長打來電話向他訴苦：因為動物保護主義的盛行，不少動物表演受到抵制，馬戲團的日子愈來愈難過了。

放下電話後，沈伯伯沉思起來：英國人菲利普一七六八年在倫敦建立了最早的馬戲團，他能兩腳分立在沒有馬鞍的兩匹馬上繞場奔跑。隨著馬戲團表演成為地球上最偉大的表演，世上又有了赫赫有名的大蘋果馬戲團和玲玲馬戲團。可是世事多變，誰料到大蘋果馬戲團會在二O一六年宣告破產，玲玲馬戲團跟著在二O一七年向人們告別。

沈伯伯深深嘆了一口氣，心想：「老虎鑽火圈、山羊走鋼絲等節目，因屬於虐待動物行為，都被禁演了。我也明白動物保護主義促使人與動物和諧相處，是人類思想文明的進步，所以我從不使用皮草，平時也收養流浪貓。可是，馬戲團總不能光演猴子騎馬，怎麽辦呢？」

沈伯伯彎腰拿起捕獸夾，走進了大森林。想起多年前，將捕獸夾埋在雪地裡，幾天後見小老虎的前腳被夾住了，就用套桿套住小老虎的頭，再打開捕獸夾。小老虎掙脫了前腳，以為眼前的人救了自己，就聽話地跟著去了馬戲團。先用鞭子嚇唬，再用鮮肉引誘，小老虎終於學成了鑽火圈。幾年後，小老虎長大了，成了馬戲團的搖錢樹。

沈伯伯一邊想，一邊走，忽然發現一雙腳印，很淺，像梅花的形狀。這不就是狼的腳印嗎？他靈機一動：「從沒聽說馬戲團有狼，如果我把狼帶上舞台，不就揚名天下了嗎？一直以來，大森林裡那個狼外婆見了我就躲開，我自有妙法，逮住她的狼崽，再讓狼崽聽我使喚。」沈伯伯仔細打量四周，埋下捕獸夾，輕輕抹去痕跡。

眼下，沈伯伯的心計是逮住狼崽，不虐待他，和他友好相處，慢慢訓練他，讓他長大成為馬戲團的台柱子。晚上，沈伯伯忍不住撥通了馬戲團的電話。團長聽了他的計畫，誇他有心計，答應會同馴服小老虎一樣，付他一大筆錢。（待續）

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