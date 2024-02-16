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荷蘭風車與美國夢

舒安怡（加州）

「我的美國同胞們，我們現在是、也永遠是一個移民國家。我們也曾經是陌生人。」 -巴拉克歐巴馬

這個句子可以有很多不同的解讀，可是我覺得它的意思是我們每個人懷揣著不同的夢想，從地球上的不同地方來到美國，我們每個人都應該被平等地對待。

一九一七年，我的外公住在荷蘭。荷蘭是一個風景如畫的地方，那裡有層巒疊嶂的丘陵和淙淙的溪水。我外公當時在荷蘭擁有一個風車，只有風車。有一天，風車壞掉了，他沒有辦法賺錢，於是他想到一個辦法，他要去美國。乘船三天三夜後，他來到美國紐約的埃利斯島。那一年，他三十歲。

像大多數的美國移民一樣，我的外公剛來到美國的時候，遇到了一些困難。

初來乍到，他沒有很多錢，一度只能在一家旅店住幾天。我的外公還遇到了語言的障礙。他很快發現在美國很少有人能講荷蘭語，大家只說英文。他沒有足夠的錢買食物、找不到工作，也難以獲得幫助。在那個時候，他每天感到萬念俱灰。

然而，我的外公是一個勤奮的人，他花了大量時間學習英文，很快地，他就可以說流利的英文。不久，他進入普林斯頓學習，不僅三年就畢業，而且還拿到一個博士學位。我的外公三十歲來到美國，他三十五歲的時候就成為一名外科醫生，擁有相當多的財富。後來，他還與一位美麗的女性結婚，生活變得幸福美滿。

外公的餘生過得很幸福。他買了一幢漂亮的房子，有四個臥室和三個浴室；他和我的外婆有五個孩子，包括我的媽媽。他通過不懈的努力，確保家庭過上更好的生活。

我非常敬佩我的外公，他的努力和決心為我們的家庭創造了美好的未來。

我很愛我的外公，我希望我長大的時候，能夠繼承他的良好特質。

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