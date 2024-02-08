春節，俗稱「新春」，是中國最隆重的傳統節日。無論相隔多遠，工作有多忙，人們都會在農曆年三十這天趕回家，和家人朋友一起吃年夜飯。這天，各家鞭炮齊響、熱鬧非凡，所有人的臉上都掛著自在且幸福的笑容。

春節一般要到正月十五才算正式結束。在除夕夜，家人們聚在一起，伴隨電視上播放的春節晚會，吃上一年一度的盛宴—年夜飯。坐在飯桌前，映入眼簾的每一道菜都有特殊的寓意。魚類代表「富裕」和「年年有餘」；自古就有無雞不成宴的說法，年夜飯上吃雞代表大吉大利；紅光鮮亮的大蝦寓意吉星高照，日子愈過愈紅火；當然，年夜飯雖然有山珍海味，但必不可少的還是餃子 和湯圓，寓意更歲交子和團團圓圓。

除了年夜飯能家庭團聚，到了大年初一，許多人會串門拜年道賀，互祝新年快樂。初一的早晨總是充滿歡笑與熱鬧，大街上有收到壓歲錢而蹦蹦跳跳的孩子們，也有拿著各地特產走春的大人們。

春節是人人盼望的節日，春節能把因為工作而時常不在家的父母、遠在海外的親戚，還有那些平常見不到但是朝思暮想的人都聚在一起。

春節時到處都充滿年味，連空氣中都充斥著幸福與團圓的味道。往常黑漆漆的天空被盛大的煙花點亮，彷彿點亮的是我們對嶄新一年的期盼與希望。