砰！一聲巨響，讓我們所有人都陷入了恐懼。一股濃煙伴隨著熱浪 席捲而來。今天是我的十五歲生日，在這聲巨響來臨之前，我正在慢慢咀嚼著一塊壓縮餅乾。早上帶我進來的護士看到了我隨身攜帶的證件，得知了今天是我的生日。她從為數不多的餅乾庫存裡拿了一塊給我，輕輕對我說了一聲「生日快樂」。人們的喧雜把我的思緒拉回了現實。

「是炸彈！」一個中年男人感嘆道。他們竟然都炸到醫院了。我看著一位媽媽手上抱著一個嗷嗷大哭的孩子往外跑，跟隨的是一些還有體力的人們。而大多數人都像我一樣，已經沒有精力繼續掙扎了。雖然沒有人提，但是我們內心裡都清楚，我們大概率都活不久了。而死，也是遲早的事。

一年前的今天，我還在和爸爸媽媽與弟弟一起過生日。「我許好願啦」說完，十四歲的我深吸了一口氣，準備吹面前的十四根蠟燭。在我們都還沒反應過來時，弟弟已經調皮的把一半的蠟燭都吹滅了。又氣又想笑，我追著他跑，直到我們筋疲力盡。想著從前，一顆豆大的眼淚從我的眼眶落下。如今爸爸媽媽和我調皮的弟弟都下落不明。

不久前，我們以為堅不可摧的房子，突然坍塌。那聲巨響和剛才的那聲如此相似。爸爸大喊著讓我和弟弟快跑。但我跑出來時，剛和我牽著手的弟弟已經在廢墟中消失。雖然我已經翻遍了各個角落，還是沒有發現他們的蹤影。誰知，短短一年，不知道多少的家庭經歷了家人的生死離別。我還沒有時間為我的父母和弟弟悲傷，一聲緩慢而又震耳欲聾的轟鳴朝我們逼近。我隨大眾的目光看向了天空，一顆和剛才同樣大小的炸彈在我們的正上方快速落下。我看著剛才抱着孩子的母親堅定的趴下，用自己的身體保護孩子；我看這邊一對爺爺奶奶在最後的時刻抱緊對方；我看著一些傷得不重的人們瘋狂遠離此地。而我，只是緩緩地閉上眼睛，等待這股熱浪的降臨。

炸彈可以摧毀一座百年城市，但不可摧毀人與人之間的愛與親情。