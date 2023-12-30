時間過得真快，二零二三年轉眼將過去了，回想起來，很多事情就像昨天一樣。

年初還在八年級，每天早上七點多起床，跑步去車站坐車上學。中午和朋友們一起吃午飯，邊吃邊聊，開懷大笑。午飯後去操場打籃球，玩得很開心。我記得我的老師們，他們是那麼友善又有趣。

我考進了一所特殊高中 ，讓我開心。但當我意識到將把所有的中學朋友拋在後面時，又感到非常難過。最終，我接受了事實繼續前進。

當我第一天走進高中校園時，我十分緊張。老師跟同學們會喜歡我嗎？考試不及格嗎？然而，進入大門的那一刻，我看到一個中國男孩坐在那裡，於是我坐到他旁邊，我們交談起來，他叫佳兆業，也喜歡打籃球，我交上了第一個新朋友。

在高中的學習很有趣，我也交了很多朋友，所有的同學都很好，老師們也很喜歡我，我沒有考試不及格。我感覺自己成長了很多，也許這就是上高中後對我的影響。

我永遠不會忘記這一年所發生的事情，願新的一年更美好！快樂和健康永遠伴隨著我。

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

春去冬來，轉眼間一年快過去了，又將迎來新的一年。

回顧這一年來，我有進步也有退步。進步就是我為班上的比賽爭取得到了好成績，退步就是我的數學科目因為粗心而變差了。我知道自己的不足之處，必須要改正過來，所以我要爭取更多的時間來學習，才能有更大的進步！

但在這一年裡，我所得到的知識離不開老師們的辛勤付出，是老師們耐心的講解，一遍又一遍傳入我的耳朵，讓我記在心中，無盡感激老師們的默默付出。

在新的一年，展望新的生活可以多姿多彩。我希望自己能有更多收穫，認真對待每一次考試，不要粗心，要細心認真作答，爭取更好的成績來報答老師們對我的教導。