我最喜歡的節日是聖誕節 。因為聖誕節的時候，我可以收到很多禮物，我也送出很多禮物，而且學校放假了，我可以和朋友一起出去玩或者在家裡玩，既忙碌又開心。我和家人也會出去吃飯和逛街。如果爸爸也有假期的話，我們就會去更遠的地方吃飯和玩。

聖誕節時，如果我們有買聖誕樹，我們一家人會花許多時間用心裝飾聖誕樹；如果聖誕節下雪，我和弟弟妹妹們會下樓去玩雪、打雪仗、堆雪人。我們很想做一個大大的雪人，可是要不是下的雪不夠多，就是大雪人太難堆了，我們總是堆不出大雪人。但是要說打雪仗，我們可厲害了！然而，這幾年來，我們住的地方下雪次數變得越來越少，而且下雪的時候，雪也不夠大，我們連雪仗都打不了了，感覺很遺憾，有時真的很期待老天爺能賞給我們一場大雪，讓我們玩個盡興。

聖誕節的時候，我和弟弟妹妹也會吃一些只有聖誕節期間才有的零食，比如說糖果手杖、薑餅人，或者任何有關於聖誕節的餅乾等。

還有一個我喜歡聖誕節的原因，那就是在書裡或畫裡的情景，聖誕節總是很美好，孩子們可以堆出最完美的雪人，做出最完美的雪球來打雪仗。故事裡的小孩總

是玩得很開心，故事裡的聖誕樹也特別美，用的裝飾品都是最好的，會閃閃發光，特別是樹上的星星。然後他們還會見到聖誕老人，收到聖誕老人給他們的禮物。我小時候最喜歡這些景象，只可惜我從來沒有見到過真正的聖誕老人，也沒有收到過聖誕老人的禮物。故事書裡總把聖誕節描繪得很完美，但儘管那些和現實有

點不同，我還是很喜歡聖誕節。