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領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

川菜躍升中國第1大菜系 80後最愛：魚香肉絲我可以吃3碗飯

感恩

陳臻怡（加州，富樂頓中文學校）

在我們的成長過程中，總有許多人、許多事需要我們去感恩。

我的父母，他們無微不至地照顧我的生活，耐心地傾聽我的心聲，也總是想盡辦法幫我解決遇到的問題。我的朋友們，他們關心我、鼓勵我，我們一起快樂地成長。

我感恩我的生活中有音樂相伴，音樂讓我放鬆、讓我享受。我感恩能住在加州，每天都是好天氣，讓我可以到戶外運動，和朋友一起散步、打球跟游泳。

我感恩我能生活在一個沒有戰爭、環境沒被汙染的國家，讓我能感受到安全和舒適，並且每天都有豐富的食物讓我選擇。

我甚至感恩我自己，除了家人和朋友的幫助，當然還有我自己的努力，才能一直保持好成績，讓父母為我驕傲。

能夠擁有美好的生活、能夠感恩生命中的一切，真是一件幸運的事！

譚義美（加州，富樂頓中文學校）

從小，父母就教導我對許多事情心存感恩。

感恩節快到了，這讓我想起了我的家人，他們愛我關心我，哺育我一天天健康長大，鼓勵我去做我喜歡的事。每當我不開心的時候，他們總是在我身邊，傾聽我的煩惱。我的家給我溫暖和庇護，我每天都有美味的食物，還有讓我感到很時尚的衣服。父母讓我接受好的教育，使我能夠利用所學的知識來過上成功的生活。他們是我一生中最要感謝的人。

其次，我還要感謝我的朋友們，他們信任我、支持我，和他們交往讓我十分快樂，跟他們在一起時，我總是笑得最開心。

我感謝舞蹈，舞蹈讓我學會表達自己並學習新的事物；我感謝自己有健康的身體，所以我可以去做自己喜歡的事，過著幸福快樂的生活。

我是幸福的，我很榮幸能有這樣的生活。

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