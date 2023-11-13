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神奇飛天書

鄭丞宏（伊利諾州）

最近我看了一部短片名稱是《神奇飛天書》。這部短片沒有任何對話，但卻十分的動人。

故事開頭，有一位男人安靜地坐在陽台看書。他一邊看書，一邊在日記本上寫感想。突然，風開始吹起來，他的書也一一飛起來了。男人和他的書到處飛，而男人在混亂中，想要拯救對他而言最重要的日記本。他為了救日記本，還在狂風中飛到一棟東倒西歪的屋子上，因為他的日記本就在那屋子的屋頂上。等一切都停止後，一片鴉雀無聲，所有的人跟物品都變成灰色的。

就在這時，一位仙女般的女人出現在空中，慢慢地飛，手中拿著「氣球」，只是繩子上繫的不是真正的氣球，而是數不清的書。瞬間，四周圍又變回彩色的。但是，那個男人發現，他自己還是灰色的。他決定跟著仙女，來到一間神奇的書店

這間書店裡所有的書都有生命，有的飛來飛去，有的靜靜在書架上看他，甚至有一本書正在彈鋼琴。男人瞬間開心了起來，忘記了所有的憂愁，陶醉在這一切的歡喜中。男人在書店中為書治病，坐在舒適的椅子上寫日記、跟書玩……。後來還賣起了書，每當他賣出一本書，原本是灰色的人，就會變回彩色的樣子。他在這個書店中一待就是十幾年，直到頭髮都白了。

最後一幕是他在日記中寫著：「結局」。隨後，他便慢慢走向書店大門。就在這時，他瞬間又變回原本年輕的樣子，在空中飛著，手拿著既是書又是氣球的物件，慢慢飄走。

其實，我覺得那些書沒有生命，只是那些書對男人很重要，因此對他而言有生命。這所有的故事，都是從一個龍捲風發展出來的。

說不定，這一切不是真的，只是這個男人的夢想，也就是開書店。當然，這是我自己分析出來的，同樣的短片，不同的人，理解出來的故事也會不一樣。

書店 氣球 龍捲風

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