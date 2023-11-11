我的名字叫成聖怡，是十年級的學生。我的生日在五月，我喜歡結交新朋友。

通常，當人們第一次見到我時，他們要不是認為我非常外向，就是覺得我非常安靜。然而，這主要取決於我正在與誰交談或接近。我喜歡與朋友交談，也喜歡跟其他人談論任何事情。

我也喜歡聽音樂，聽音樂時我總是戴著耳機。如果你看到我走在大街上，我可能正戴著耳機聽音樂 。

此外，我也很喜歡唱歌和跳舞，曾經學過鋼琴。我非常喜歡表演藝術，以前在學校的活動中表演過節目。我有時會有點害羞，但我會努力克服它。

我喜歡學習中文和其他文化。我在中文學校學中文已經九年了，我希望能學到更多的中華文化，並能結交到更多的朋友。

楊盧豪（紐約，人力中心中文學校）

我的名字叫楊盧豪。我的家庭總共有五個人：爸爸、媽媽、兩個姊姊和我。我的家人和朋友通常只叫我的英文名字。我的中文名字是我媽媽幫我取的，她把我爸爸的姓氏「楊」，和她的姓氏「盧」結合起來，然後加上了「豪」，意思是偉大和英雄，媽媽希望我將來有出息。

我現在讀八年級，為了能考入特殊高中 ，我正全力以赴。因為媽媽希望我能進入好高中，所以她給我報名了很多額外的課程。每個周六和周日，我都有很多的課程要上，為升高中做準備。所以每天下午放學後，我都有很多課外作業要完成。

當我有空閒時，我喜歡打羽毛球、玩電子遊戲和讀書。長大後我想成為一個對社會有用的人，希望能幫助更多的人。