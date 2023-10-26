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逆境中的成長

鄭丞勛（伊利諾州）

人們說，生活中的挑戰不是障礙，而是成長的一個階段。雖然成功很讓人喜悅，但是挫折常幫助我們成長更多。

在逆境中，我們可以更了解自己，我們可以了解到自己的弱點和極限，而從中學習和成長。有時候，這也會讓我們在逆境中帶來更多動機去努力，當人們知道自己的弱點，設法去改進就會帶來成長。籃球選手麥可·喬丹就是在逆境中成長的人。他的教練們都說他太矮了，無法當籃球選手，可是喬丹跟他的教練說：「教練，我不用上場打球，我願意幫所有的球員拎行李，當他們下場的時候，我也願意幫他們擦汗。請你讓我在這個球隊，跟這些球員一起練球，這是我要成功的企圖心。」教練發現喬丹的企圖心的確超過任何人，所以他接受了喬丹的建議。最後，麥可·喬丹憑藉著努力，成功進了NBA，成為家喻戶曉的明星球員。

在逆境中的人，會更有韌性；在社會中，有韌性的人也會比較有優勢。知名主持人歐普拉出生於一個貧窮的農村，而且還在十四歲就懷孕了，所以童年沒有過得很好。但是，她沒有放棄，之後成為了一個有名的電視節目主持人，也是美國最有錢的女性之一。在逆境中成長的人，會有比較多克服困難的經驗，因為他們從小就需要面臨許多的挑戰，而為了要克服這些困難，他們就要付出更多，也因此會比順境中的人成長更多。在逆境中的人，也因為常常面臨許多的障礙，所以他們更能虛心接受自己的成功，也更容易擁抱自己的失敗。

面對逆境雖然困難，但也是讓我們成長和變得更好的機會。逆境教會了我們了解自己、堅韌和謙虛，也幫助我們克服生活中的種種困難。因此，面對逆境，我們應該把它當作成長的機會，而非逃避

喬丹 歐普拉 NBA

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